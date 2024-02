Si alza il Mose a Venezia, salva la fine del Carnevale

Si sono sollevate stamani le dighe mobili del sistema Mose di Venezia, che salvano così il centro storico lagunare da un'onda di mare che è previsto raggiunga 110 centimetri alle ore 10.00. In città il livello dell'acqua non dovrebbe così superare gli 85 centimetri.

Picchi di marea oltre il metro caratterizzeranno tutti i prossimi giorni di fine Carnevale, fino a martedì 13 febbraio.

Per stasera è prevista un'altra massima di 120 centimetri alle 23.55, seguita da un'altra di 110 alle 11.25 di domani.



