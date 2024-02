UniCredit supporta piani crescita sostenibile di Unifarco

UniCredit sostiene i piani di crescita sostenibile di Unifarco, azienda con oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti cosmetici, dermatologici, dispositivi medici, nutraceutici e di make-up e leader in Europa con il più vasto network di farmacie indipendenti.

La banca ha infatti strutturato in favore del gruppo con sede a Santa Giustina (Belluno) un'operazione di supporto finanziario da 6 milioni di euro attraverso un finanziamento Futuro Sostenibile. Attraverso il finanziamento Futuro Sostenibile, UniCredit riconosce all'azienda, al momento dell'erogazione, una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito Esg, prefissati alla stipula del finanziamento.

"Unifarco è nata per diffondere la cultura del benessere ed è per questo che ci impegniamo quotidianamente nel promuovere scelte sostenibili in tutti gli aspetti aziendali", afferma Ernesto Riva, presidente di Unifarco.

Il tema della sostenibilità, nella sua più ampia accezione, è diventato un "fattore discriminante di successo sui mercati e Unifarco l'ha ben compreso ormai da anni. Questa operazione va quindi in continuità con il piano di sviluppo portato avanti dalla società negli ultimi anni ed è la prova concreta, l'ennesima, della volontà di UniCredit di supportare realtà che credono realmente nella sostenibilità", evidenzia Francesco Iannella, regional manager Nord Est di UniCredit.



