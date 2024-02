Sequestrati 362 chili prodotti alimentari scaduti nel Bellunese

La guardia di Finanza di Auronzo ha sequestrato ad un commerciante ambulante 362 chili di prodotti alimentari scaduti, avariati e in stato di decomposizione.

In precedenti controlli i finanzieri avevano già scoperto un locale della stessa impresa dove era presente un ingente quantitativo di prodotti ortofrutticoli e lattiero - caseari scaduti. I prodotti rinvenuti (ortaggi, frutta di stagione, frutta secca, latticini ed olive in salamoia), in taluni casi apparentemente commestibili, erano tenuti in un ambiente privo dei requisiti igienico-sanitari e, pertanto, non idoneo alla loro conservazione. Ricostruitane la tracciabilità, mediante l'esame della documentazione contabile, è stato accertato che i generi alimentari erano stati acquistati, a partire dall'ottobre del 2023.

L'intervento è stato segnalato anche all'Ulss 1 di Belluno. Il titolare dell'impresa rischia una sanzione prevista da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.500 euro.



