A Venezia contro inquinamento aria in campo Polizia locale

Al nono giorno di allerta di livello rosso per le polveri sottili nel comune di Venezia, continuano le verifiche della Polizia locale sulle limitazioni alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti. Numerosi sono i posti di controllo messi in atto nei centri abitati per far rispettare i divieti di transito per i veicoli appartenenti alle categorie soggette alle restrizioni.

Da inizio anno ad oggi sono state messe in campo 68 pattuglie che hanno passato in rassegna 445 veicoli, dei quali 38 sono stati sanzionati in quanto inquinanti e 13 perché transitavano nonostante le limitazioni previste per la categoria inquinante di loro appartenenza, elevando a carico dei conducenti una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 168 euro, che si ridurrà a 117,60 euro se il pagamento verrà effettuato entro 5 giorni, per un ammontare totale di 6.384 euro. In caso di reiterazione nel biennio è inoltre prevista la sospensione della patente di guida per un periodo da 15 a 30 giorni. Questi controlli si aggiungono a quelli effettuati nel corso della domenica ecologica del 21 gennaio, che fanno così salire a 832 il numero dei veicoli verificati ai fini della tutela dell'ambiente nel corso del 2024 dalla Polizia locale di Venezia.



