Turismo: alla Bit le proposte di Rovigo e le 'sue terre'

Sono state presentate alla Bit di Milano le proposte di vacanza e di tour della provincia di Rovigo e delle terre fra l'Adige e il Po, illustrate da Rovigo Convention & Visitors Bureau l'organizzazione che si interfaccia con le istituzioni, le imprese private e le associazioni per la promozione dei territori del Delta come destinazione turistica o location per eventi aziendali.. Una terra che fonda le sue radici nel mito, plasmata dal corso dei due fiumi più lunghi d'Italia che ancora oggi ne disegnano le peculiarità, i suoni, i colori.

"Per accompagnare la scoperta dell'offerta turistica che di anno in anno si arricchisce, Rovigo Convention & Visitors Bureau, da sempre attivo nella promozione di viaggi Leisure & Business, presenta nuovi strumenti e occasioni per una vacanza in questi luoghi" ha detto Cristina Regazzo, responsabile di Rovigo Cvb. "L'intensa attività svolta - ha aggiunto - ha permesso di creare e avviare ulteriori asset e iniziative, grazie in particolare al sostegno di Camera di Commercio Venezia-Rovigo, Fondazione Cariparo e Gal Adige".

In rassegna tutti gli strumenti: le prime 6 brochure tematiche, 5 video che esaltano itinerari open-air e un portale web che continuerà il suo sviluppo nel 2024, collegandosi al Dms regionale. In più, altri due video: uno per la promozione delle Terre fra Adige-Po come "destinazione wedding", l'altro come "destinazione meeting & eventi" nell'ambito delle azioni realizzate con la rete regionale Venice Region Convention Bureau Network. Proposte arricchite anche dalla nuova versone in inglese dell'app Discover Rovigo, divisa in 4 volumi tematici: "Rovigo, piccola ma sorprendente", "Delta del Po", "La Vita è una Giostra", "Saperi e Sapori".



