Biennale Cinema, torna rassegna matinée per le scuole

Dopo il successo della prima edizione, ritorna "Biennale Cinema per le Scuole", un ciclo di proiezioni matinée per le secondarie del territorio organizzate dalla Biennale di Venezia.

Saranno proposti quattro film classici e contemporanei al Cinema Giorgione di Venezia e al Dante di Mestre, a partire da giovedì 22 febbraio e fino a venerdì 22 marzo.

Il primo film è "Io capitano" (Italia/Belgio, 2023) di Matteo Garrone, con Seydou Sarr e Moustapha Fall, già vincitore del Leone d'argento alla regia e del Premio Marcello Mastroianni all'80/a Mostra del Cinema, e candidato come miglior film internazionale agli Oscar 2024. Seguiranno "La mélodie" (Francia, 2017) di Rachid Hami, "Babyteeth-Tutti i colori di Milla" (Australia, 2019) di Shannon Murphy, Premio Marcello Mastroianni a Toby Wallace, e il classico "Il Dottor Stranamore, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba" (USA/UK, 1964) di Stanley Kubrick, con Peter Sellers.

Le proiezioni di Biennale Cinema per le Scuole, rivolte alle alunne e agli alunni degli Istituti secondari di primo e secondo grado, organizzate in collaborazione col Circuito Cinema del Comune di Venezia e in versione italiana, saranno introdotte da un critico cinematografico.



