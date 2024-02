Rally: Tullio Versace in gara al cross-country Hail Toyota

Il pilota trevigiano Tullio Versace è pronto a competere nel primo evento del nuovo campionato cross-country. Parteciperà infatti al Rally Internazionale Hail Toyota, che si terrà dall'8 al 10 febbraio, marcando l'inizio di una serie di gare che lo condurranno a sfidare la leggendaria Dakar nel 2025.

Con la passione travolgente e la determinazione che lo contraddistingue, Versace, originario di Conegliano, ha iniziato la sua carriera da pilota negli anni 2000; il 2006 ha segnato il debutto nel panorama delle gare su terra. Pilota per passione e non per professione, ha sempre raggiunto risultati che l'hanno visto militare nella parte alta della classifica. La presenza al Rally Internazionale Hail Toyota rappresenta la prima sfida di questo campionato che si disputa in diversi paesi quali Grecia, Spagna, Polonia, Portogallo, Qatar, Uae e Giordania e che mette alla prova i piloti in condizioni estreme e adrenaliniche: 915 km di gara di cui 488 km di prove speciali. Un banco di prova fondamentale per iniziare a cimentarsi su terreni diversi, passando dallo sterrato alle dune di sabbia del deserto saudita.

Un 'antipasto' di peso, per perfezionare le abilità di guida fare esperienza in vista della Dakar 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA