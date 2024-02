Protesta trattori, a Rovigo corteo e presidio

Sono oltre un centinaio i trattori che si sono dati appuntamento stamani davanti alla Fiera di Rovigo, per un corteo con presidio organizzato nell'ambito delle proteste contro la politica agricola dell'Unione europea.

I mezzi agricoli sfileranno lungo alcuni viali cittadini per poi sostare in Corso del Popolo, in centro città fino alle 11.45. Quindi vi sarà la ripartenza su Corso del Popolo fino a un centro commerciale, dove i manifestanti sosteranno fino alle 17.00.



