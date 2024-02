AI per le opere d'arte, spinoff Padova in finale a Cannes

Audio Innova, spin-off del Centro di Sonologia Computazionale del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Ateneo patavino, è per la seconda volta in finale al Waicf, il maggiore evento sull'Intelligenza artificiale a livello mondiale. Lo scorso anno vinse la competizione decretandosi "superstar dell'IA".

Le installazioni artistiche interattive fanno uso di moltissima tecnologia, come ad esempio sensori o strumenti di calcolo. Il vulnus della fruibilità dell'opera non è tanto nell'immediato, quanto nel tempo, una volta che le tecnologie diventano obsolete: qualcosa che si può vedere in un festival artistico oggi non lo può essere più a distanza di pochi mesi.

Audio Innova risponde al quesito su come conservare nel tempo opere d'arte di 70 anni o anche solo di qualche mese fa. Fondata e diretta dal professor Sergio Canazza, è uno dei due finalisti nella competizione internazionale "Neurons Awards Creativity AI Trophy" del World Artificial Intelligence Cannes Festival (Waicf), il maggiore evento sull'Intelligenza Artificiale a livello mondiale.

La giornata conclusiva, con la proclamazione del vincitore, si terrà al Palais des Festivals et des Congrés di Cannes in Francia giovedì 8 febbraio, e decreterà quella che gli organizzatori definiscono "la prossima superstar dell'intelligenza artificiale".



