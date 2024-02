Sindaco Venezia, servono carceri con stabilimenti produttivi

"Con il Pnrr bisognerebbe vedere se c'è la possibilità di fare un piano per delle carceri nuove, ne servono almeno dieci, dove ci siano stabilimenti produttivi all'interno: così lo sconto di pena lo si può dare solo se i detenuti lavorano". È la proposta avanzata stamani dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, intervenuto con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, all'assemblea annuale degli avvocati del Triveneto.

Per il primo cittadino lagunare, "questo permetterebbe di fare un percorso di accompagnamento per il recupero dei detenuti prima dell'uscita dal carcere".



