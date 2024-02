Gruppo Pd veneto chiude caso Bigon, resta in Commissione sanità

Si chiude senza 'punizioni', ne' passi indietro il caso di Anna Maria Bigon, la consigliera dem unica ad astenersi in Veneto nel voto alla legge sul fine vita, che aveva contribuito, con il centrodestra, ad affossare la norma. Il gruppo consiliare del Pd ha posto la parola fine 'all'incidente politico' del 16 gennaio: Bigon rimarrà al suo posto, vice presidente ella commissione regionale, l'organismo cioè che tornerà ad occuparsi della legge sul suicidio medicalmente assistito, dopo la bocciatura in aula.

"C'è stato un chiarimento franco, il che non significa che non sia successo niente - afferma la capogruppo Vanessa Camani - Nella discussione sono stati ribaditi tre concetti fondamentali: il diritto alla libertà di coscienza, il riconoscimento della pluralità, a condizione che sia funzionale a raggiungere un punto di sintesi avanzato, e l'impegno del Pd a proseguire nel lavoro per affermare i diritti civili".

Per Bigon l'unica conseguenza resta quella del partito a Verona, che l'ha sollevata dal ruolo di vice segretario provinciale.

Il gruppo Pd veneto, ha aggiunto Camani, continua intanto a lavorare sul tema: la prossima settimana depositerà in Regione una proposta di legge nazionale sul fine vita, che ricalca la pdl Bazoli, e - i attesa di riaffrontare la legge in commissione - la richiesta alla giunta Zaia di fare una delibera che recepisca la sentenza della Consulta in materia.



