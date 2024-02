Manifestazione Udu a Ca' Foscari per il diritto allo studio

Una cinquantina di studenti dell'università di Ca' Foscari Venezia si sono riuniti in presidio sotto le finestre della sede centrale, per chiedere una maggior attenzione per il diritto allo studio. L'azione si è svolta mentre il cda dell'Ateneo stanziava un milione di euro in più rispetto alle risorse regionali per garantire la copertura di tutte le borse di studio dell'anno accademico 2023-2024.

In totale, per il triennio 2023-2026 sono 3 i milioni destinati al diritto allo studio e con il finanziamento extra l'ateneo veneziano andrà a coprire anche quelle borse di studio che l'anno scorso non sono state date per mancanza di fondi.

Così, chi era risultato idoneo ma non beneficiario, ora potrà ricevere quanto gli spettava.

"Questa misura mette in luce le gravi inadempienze della Regione riguardo il finanziamento del diritto allo studio, a cui si ritrova a sopperire chi non ne ha nemmeno la diretta competenza" dichiara Marco Dario, rappresentante Udu in CdA a Ca' Foscari.



