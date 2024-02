Vittorio Sgarbi rimosso da Presidente della Fondazione Canova

Vittorio Sgarbi non sarà più Presidente della Fondazione Canova, L'annuncio, come riporta il Gazzettino, è stato fatto dal sindaco di Possagno in risposta agli appelli social contro il sottosegretario dopo gli insulti e i gesti osceni registrati da "Report" che rappresentano solo l'ultimo tassello di un rapporto già deteriorato.

"Abbiamo prorogato questo cda per chiudere le manifestazioni canoviane - annuncia Valerio Favero - . Ma ho comunicato già a dicembre a Sgarbi la decisione di non procedere nel rinnovo del suo incarico". Una scelta maturata "prima dell'inchiesta, ma senza dubbio quanto visto in televisione è tutt'altro che edificante".

A confermare la scelta del sindaco è anche Giancarlo Cunial, ex professore di storia al Cavanis e collaboratore di Fondazione Canova dal 2001 al 2022.



