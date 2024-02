Nasce Premio Carlo Mazzacurati a dieci anni da morte del regista

A dieci anni dalla morte del regista e sceneggiatore Carlo Mazzacurati, avvenuta il 22 gennaio 2014, nasce il Premio Carlo Mazzacurati, promosso dalla Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati e dal Cinema Odeon di Vicenza.

Partendo dallo sguardo sui personaggi di Mazzacurati - personaggi liberi, coraggiosi, sognatori che pensano l'impossibile e per questo universali - il Premio cerca, tra i film usciti nelle sale cinematografiche nell'ultima stagione, il Personaggio, non necessariamente il protagonista, che più ha colpito al cuore, si è distinto ed è rimasto memorabile. Verrà segnalato inoltre il Film Nascosto cioè il film che avrebbe meritato di essere visto e di rimanere in sala più a lungo.

Il premio al miglior Personaggio consisterà in una speciale stampa fine art glicée, opera di Lorenzo Mattotti e la menzione al Film Nascosto darà la possibilità al vincitore di essere programmato e presentato in sale e arene d'essai.

Il 25 febbraio a Vicenza, al Cinema Odeon, la Giuria Preliminare annuncerà i dieci titoli finalisti che verranno valutati dalla Giuria Ufficiale del Premio Carlo Mazzacurati al Miglior Personaggio in un'opera cinematografica italiana. Verranno inoltre annunciati i componenti della Giuria Ufficiale.

In occasione di questo primo evento verrà proiettata la copia in pellicola 35 mm del film Il prete bello (1989), dagli archivi della Cineteca di Bologna. Il 21 aprile a Vicenza, sempre al Cinema Odeon, la Giuria Ufficiale composta da tre membri proclamerà il personaggio cinematografico vincitore e la Giuria Preliminare assegnerà la Menzione speciale al Film Nascosto.

Entro il prossimo 15 febbraio è possibile segnalare le opere oggetto del Premio - i film di finzione o co-produzione italiana usciti nelle sale cinematografiche dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 - scrivendo a: info@premiomazzacurati.it Nella giuria preliminare Marina Zangirolami Mazzacurati, vedova del regista e la figlia Emilia Mazzacurati. Il Premio è patrocinato da Veneto Film Commission, Fice - Federazione Italiana Cinema d'Essai, Agis-Anec Triveneto e Anac - Associazione Nazionale Autori Cinematografici.



