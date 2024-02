Municipio di Verona illuminato di blu per le vittime civili delle guerre

Il Comune di Verona aderisce alla campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti del mondo, illuminando stasera il municipio di Palazzo Barbieri in blu con la scritta "Stop alle bombe sui civili".

"Il Comune crede nella pace - afferma l'assessore alla Memoria Storica Jacopo Buffolo - come via per la risoluzione dei conflitti, a partire dal Cessate il fuoco per difendere il diritto universale alla pace e alla vita di ogni popolo, nel rispetto del diritto alla difesa, che non può però alimentare la guerra ai danni di civili innocenti".

L'adesione alle celebrazioni è stata promossa dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra in collaborazione con Anci.



