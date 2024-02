Incidenti stradali, morto 20enne all'ospedale di Treviso

E' morto questa mattina all'ospedale di Treviso, dove era stato ricoverato dopo un incidente stradale di cui era rimasto vittima nella serata di ieri a Gorgo al Monticano (Treviso), Giovanni Colognese, 20 anni, di Oderzo (Treviso).

Il ragazzo era alla guida della propria autovettura quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo è uscito dalla carreggiata scontrandosi con una pianta a bordo strada.

Sul posto erano intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, oltre ai sanitari del Suem che avevano giudicato le ferite del giovane già molto gravi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA