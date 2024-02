Antonello Venditti celebra i 40 anni di Notte Prima degli Esami

Domenica 19 maggio va in scena Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary, un grande evento all'Arena di Verona.

Antonello Venditti, a 40 anni dall'uscita del disco Cuore, darà vita allo spettacolo che apre ufficialmente le celebrazioni per l'anniversario dell'album che contiene brani diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come Notte prima degli esami.

Il 19 maggio, Antonello Venditti e la sua band porteranno live sul palco dell'Arena di Verona i brani dell'album Cuore insieme a molti altri grandi successi della sua lunga e straordinaria storia musicale.



