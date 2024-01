Verona capitale agribusiness, 820 aziende a Fieragricola 2024

Meccanica agricola, zootecnia, colture specializzate, energie rinnovabili, chimica verde, multifunzionalità delle imprese e tecnologie hi-tech per la crescita dell'agricoltura sostenibile: sono i settori protagonisti alla 116/a edizione di Fieragricola, inaugurata questa mattina a Veronafiere, dove proseguirà fino a sabato 3 febbraio. Numeri imponenti per la manifestazione "regina" dell'intero comparto primario: 820 aziende provenienti dall'Italia e da 20 paesi, 11 padiglioni occupati, buyer internazionali accreditati da 28 Paesi e selezionati in collaborazione con l'Agenzia ICE, oltre 140 convegni in calendario per rispondere alle esigenze di formazione del settore.

"Questa è una grandissima rassegna - ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida - il nostro dicastero cerca di rimettere al centro la nostra agricoltura, la pesca, l'allevamento che sono qualità e rispetto dell'ambiente. Gli agricoltori sono i primi ambientalisti del territorio". "Siamo la nazione - ha continuato - che si afferma sul pianeta perché sappiamo produrre meglio di altri, per storia, conoscenza, approfondimento".

Una Fieragricola sempre più ecologica, verde e attenta al risparmio delle risorse naturali. La parola d'ordine, in una fase di cambiamenti climatici e di costi di produzione in rialzo, è razionalità, che a Fieragricola si sposa con ambiente.

Dall'utilizzo dell'acqua, alla chimica, dall'impiego del gasolio agricolo alla forza lavoro, l'agricoltura si tinge di verde. Se per far fronte ai cambiamenti climatici, che richiedono una maggiore resilienza, è necessario adattare il modello produttivo verso soluzioni meno impattanti e prendere in considerazione soluzioni di agricoltura rigenerativa, la chimica verde e le biosolutions costituiscono una strada privilegiata. Negli spazi espositivi si trivano così le tecnologie digitali e green, la smart irrigation, le energie rinnovabili, la robotica e l'Intelligenza artificiale..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA