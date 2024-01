Fine vita: Pd veneto non decide su Bigon, ora Gruppo consiliare

La direzione veneta del Pd non ha deciso alcun provvedimento nei confronti di Anna Maria Bigon, la consigliera regionale la cui astensione ha di fatto portato alla bocciatura del pdl di iniziativa popolare sul fine vita. Ma nei confronti dell'esponente veronese del partito è stato presentato un documento, sottoscritto da 20 dirigenti del partito, che le chiede di rinunciare all'incarico di vicepresidente della Commissione consiliare sanità. Del documento la direzione regionale ha preso atto, e probabilmente verrà affrontato nella riunione del gruppo consiliare, in programma venerdì 2 febbraio.

A presentarlo è stato il segretario provinciale veronese, Franco Bonfante, che aveva sollevato Bigon dal ruolo di sua vice; tra i firmatari altri consiglieri regionali ma non la capogruppo Vanessa Camani, e parlamentari come Crisanti e Scarpa. Il 5 febbraio prossimo, poi, la sezione veronese dei dem voterà una mozione di Bonfante sul tema del fine vita.



