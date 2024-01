Mose: Rossetto, 'a ogni marea devono dialogare 100 persone'

"Sulle maree nella Laguna di Venezia lavorano quattro soggetti, Consorzio Venezia Nuova, Comune, Cnr e Ispra. Hanno trovato un'intesa per cui il Comune è capofila, assieme a Ispra e Cnr parla con il Cvn. Sono 100 persone. Una semplificazione va fatta". Lo ha detto Roberto Rossetto, presidente indicato della nuova Autorità della Laguna, in audizione al senato.

"L'Autorità - ha proseguito Rossato - può avere il ruolo di confronto tra soggetti che si 'parlano' poco. L'Ispra può avere l'autorevolezza per gestire tutto il sistema, va fatto un percorso di relazione tra i diversi soggetti per una semplificazione e una sicurezza nei rapporti che oggi non c'è", ha concluso.



