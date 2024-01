Chef Perbellini sbarca nel Regno Unito con Pasta Evangelists

Pasta Evangelists, marchio premium britannico specializzato in pasta fresca di alta qualità, ha annunciato l'avvio di una partnership con Giancarlo Perbellini.

Il cuoco del ristorante due stelle Michelin 'Casa Perbellini 12 Apostoli' sarà il nuovo executive chef del brand, dal 2021 di proprietà del Gruppo Barilla.

La collaborazione porterà alla firma di un menu disponibile per tutto l'anno al ristorante Pasta Evangelists, nella prestigiosa Harrods Dining Hall di Londra, e alla creazione di un ricettario gourmet destinato alle piattaforme di asporto.

Attraverso questa partnership, il brand punta a elevare ulteriormente qualità e varietà del proprio menù, offrendo una scelta di altissimo livello e "su misura" anche per l'asporto, opzione cui guarda una parte crescente della clientela.

Tra le creazioni in arrivo firmate da Perbellini per Pasta Evangelists figurano i Cannelloni di cervo brasati con pastinaca, i Ravioli di broccoli con pomodoro, olive e pinoli e le Lasagne ai frutti di mare con pesce spada, calamari, gamberi e peperoncino.

"Ringrazio Pasta Evangelists - afferma Perbellini - per avermi coinvolto in questa esperienza entusiasmante. È stato fantastico lavorare a stretto contatto con il team per sviluppare nuove creazioni sia per Harrods che per le piattaforme di takeaway".



