Autovelox danneggiato nel Bellunese, denunciato presunto autore

I carabinieri avrebbero identificato e denunciato l'autore del danneggiamento al 'box' di un autovelox non attivo, avvenuto la notte tra domenica e ieri, a Santo Stefano di Cadore (Belluno).

Secondo i militari si tratta di un giovane del luogo, di cui non sono state fornite le generalità, e che avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Non avrebbe spiegato le motivazioni del danno, non riconducibile comunque a una bravata né, sostengono gli investigatori, a un'attività di emulazione del famigerato 'Fleximan'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA