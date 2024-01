La Biennale e la Mostra di Venezia ricordano Sandra Milo

Il presidente, il direttore artistico del Settore Cinema, il direttore generale, il Consiglio di amministrazione e la Biennale di Venezia tutta "ricordano con grande affetto e stima l'attrice Sandra Milo, icona del cinema italiano d'autore, indimenticabile e versatile interprete sia sul versante drammatico, sia su quello della commedia".

In una nota la Biennale ricorda come "Sandra Milo fu più volte protagonista alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a partire dagli anni '50 con registi quali Roberto Rossellini, Federico Fellini e Antonio Pietrangeli, e poi affezionata presenza al Lido fino all'ultima 80/a Mostra dello scorso settembre 2023".

Tra i film d'autore con cui Sandra Milo ha partecipato a Venezia si ricordano nel 1959 Il generale Della Rovere, di Roberto Rossellini (Leone d'oro ex aequo con La grande guerra di Mario Monicelli), nel 1960 Adua e le compagne, di Antonio Pietrangeli, nel 1961 Vanina Vanini, di Roberto Rossellini, nel 1964 La donna è una cosa meravigliosa, di Mauro Bolognini, nel 1965 Giulietta degli spiriti, di Federico Fellini, nel 1982 Grog, di Francesco Laudadio.



