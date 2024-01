Auto finisce in dirupo, morta donna nel Bellunese

Una donna di 71 anni è morta dopo essere finita con l'auto su cui viaggiava in un dirupo a Zoldo Alto, nel bellunese. La era seduta al fianco del marito che guidava la vettura si in salita di una stradina privata di fianco la strada provinciale 251 e, probabilmente per il fondo ghiacciato, è scivolata in un piccolo dirupo. La La donna è morta all'istante, il marito è rimasto illeso. I vigili del fuoco arrivati da Belluno e con il personale volontario di Zoldo Alto, hanno estratto la donna, mentre l'autista era riuscito a venire fuori autonomamente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA