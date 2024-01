Protesta contro impianto a Marghera, 'occupata' stazione Eni

Attivisti vestiti con tute bianche e mascherine, hanno "occupato" stamani un distributore di carburanti dell'Eni alla rotatoria autostradale di Villabona (Venezia), per protestare contro il progetto di un termovalorizzatore a Porto Marghera.

Manifesti sono stati appesi e sono stati distribuiti volantini agli automobilisti dissuadendoli dal fare rifornimento. L'azione si è svolta senza tensioni e al termine i dimostranti hanno appeso uno striscione alla copertura della stazione, con la scritta "Boicotta Eni, boicotta chi ci avvelena - No Inceneritore".

"È molto importante - sostengono i promotori della protesta - far vedere che siamo in tanti ad essere ostili a Eni, che con questo inceneritore vorrebbe smaltire 190.000 tonnellate di fanghi inquinati a due passi dalle nostre case, accaparrandosi un affare da almeno 32 milioni di euro all'anno a discapito della salute di centinaia di migliaia di persone e dell'ambiente".

Una assemblea popolare sul tema è stata convocata per il 22 febbraio a Marghera.



