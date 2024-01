Agricoltura, Cia manifesta a Venezia per nuovo piano nazionale

Una manifestazione "per difendere il cibo sano" e contro le politiche europee in materia alimentare è stata organizzata questo pomeriggio a Venezia dagli agricoltori della Cia. Una trentina i trattori, secondo fonti della Polizia municipale, che sono giunti al parcheggio di Porto Marghera, mentre altre decine di manifestanti si sono date appuntamento a piedi davanti alla stazione ferroviaria della città lagunare. La protesta pacifica è sorvegliata dalle forze dell'ordine. L'obiettivo è la richiesta al governo di un piano agricolo nazionale che includa un pacchetto di proposte attuabili in tempi rapidi, tra cui una maggiore flessibilità relativamente al reperimento della manodopera e l'applicazione di precise regole di reciprocità nei confronti della concorrenza estera.



