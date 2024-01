Alla spina? "This is not prosecco!" Al via campagna in Uk

"This is not Prosecco" è il claim della campagna sviluppata a Londra nel resto del Regno Unito per contrastare la vendita delle famose bollicine italiane alla spina.

"La campagna di comunicazione avviata nel Regno Unito a dicembre 2023 è stata pensata e messa in atto per tutelare il consumatore - afferma il presidente del Consorzio Doc, Stefano Zanette - È importante sapere che il Prosecco può essere venduto esclusivamente in bottiglia e che la vendita alla spina di vino denominato Prosecco è un atto fraudolento". L'ufficio Tutela, aggiunge Zanette, lavora quotidianamente, in collaborazione con le autorità locali, al fine di contrastare i continui fenomeni che vedono l'uso indebito del termine "Prosecco" nella vendita di vini frizzanti nella capitale londinese. Una campagna informativa imponente quella avviata dal Consorzio trevigiano, pianificata in particolare nella metropolitana londinese con l'affissione di 880 manifesti.





