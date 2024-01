Maltrattamenti in famiglia, tre arresti nel veneziano

Tre persone sono state arrestate e una quarta è stata invece denunciata per episodi di maltrattamenti in famiglia episodi accertati nel veneziano.

I carabinieri hanno operato il 14 gennaio a Mestre dove un 50enne, già arrestato nel 2019 per lo stesso reato e scarcerato nel 2022, è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare dopo che aveva aggredito la moglie ed il figlio minore intervenuto in soccorso della madre. Il Tribunale di Venezia, su richiesta della Procura della Repubblica, dopo aver convalidato la misura dell'allontanamento, ha disposto altresì il "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa".

Altro intervento il 18 gennaio a Marghera dove è stato arrestato un 25enne per aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamento all'ex compagna, già disposto dall'autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia e pertanto sottoposto alla misura cautelare della custodia. Sempre il 18 gennaio a Martellago è stato arrestato un 60enne a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari, ai quali era sottoposto per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato pertanto portato in carcere in regime di custodia cautelare. Il 19 gennaio a Chioggia è stato ammanettato un giovane che, dopo aver usato violenza fisica nei confronti dei propri genitori, li ha minacciati con un coltello aggredendo inoltre i militari che erano intervenuti. L'uomo è stato trasferito in carcere e accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA