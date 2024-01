A Venezia smarriti 3mila oggetti sui mezzi pubblici, il 62% restituiti

Ha pianto di gioia una turista tedesca quando le è stato comunicato il ritrovamento della borsa con le foto dei figli in un motoscafo del servizio pubblico di Venezia.

E' una delle tante storie sugli oggetti smarriti che il personale di Avm e Actv, ovvero battelli e autobus di Venezia, recuperano nei mezzi, circa 3mila, e che per il 62% vengono restituiti ai proprietari.

L'elenco è infinito. Sono trovati zaini, valigie, portafogli, cellulari, monopattini, passeggini, persino radiografie. Ma anche giocattoli e strumenti musicali che chissà cosa potrebbero raccontare se avessero la facoltà di parola. Oggetti che sono storie e che sicuramente racchiudono pezzi di vita e anche di emozioni. L'ufficio che li custodisce è un crocevia dove si mischiano mille storie di chi ha perduto qualcosa di valore ma anche qualcosa di affettivamente importante. Fortunatamente molte di queste sono storie a lieto fine. Basti pensare che nel corso del 2023 dei poco meno di 3000 (per la precisione 2.926) oggetti ritrovati il 62% è stato restituito direttamente ai proprietari da parte del personale Avm, mentre la parte restante è stata consegnata all'ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Venezia per gli adempimenti normativi. Residenti nel comune, pendolari, turisti Italiani o stranieri alla fine tutti grati al personale Avm e Actv per essere ritornati in possesso dei loro averi e, in qualche caso, anche stupiti per la rapidità del ritrovamento .

Nella classifica dell'oggetto più dimenticato a bordo dei mezzi o nelle pertinenze aziendali, al primo posto troviamo trolley e valigie, 631 i casi. Poi cellulari (311), portafogli (282), chiavi (158), passaporti e documenti (110), occhiali da sole e da vista (108).

Dietro ad ogni oggetto c'è una storia che, quando è a lieto fine, è anche bello raccontare. E' il caso dello zaino nero della Nike , dimenticato in battello da una coppia brasiliana. Al suo interno indumenti , notebook e soprattutto i passaporti della coppia che era pronta per ritornare a casa. La prontezza del personale Avm ha fatto si che i due turisti riuscissero a farsi accompagnare da un taxi a ritirare lo zaino per poi ritornare in aeroporto per prendere l'aereo in tempo. Nella tratta Venezia-Padova è stata ritrovata all'interno del bus una cartellina scolastica con disegni e materiale di educazione artistica. I disegni servivano per il compito in classe. Sono stati ritrovati e subito dopo recuperati dai genitori che hanno portato a scuola la cartellina qualche minuto prima dell'inizio dell'ora di lezione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA