Rinoceronte bianco concepito in vitro da Università Padova

Il team internazionale di scienziati e conservazionisti di cui fa parte anche l'Università di Padova è riuscito a ottenere la prima gravidanza al mondo in un rinoceronte a seguito di un trasferimento di embrioni.

L'embrione di rinoceronte bianco meridionale è stato prodotto in vitro da ovociti e spermatozoi raccolti. L'embrione è stato trasferito in una madre surrogata di rinoceronte bianco meridionale presso la Ol Pejeta Conservancy in Kenya il 24 settembre 2023.

Il team di BioRescue ha confermato una gravidanza di 70 giorni con un embrione maschile ben sviluppato di 6,4 cm di lunghezza.

Il trasferimento dell'embrione e la gravidanza, che hanno avuto successo, rappresentano una prova di concetto e consentono di passare al trasferimento di embrioni di rinoceronte bianco settentrionale in tutta sicurezza, una pietra miliare nella missione di salvare il rinoceronte bianco settentrionale dall'estinzione.

Il 24 settembre 2023, gli scienziati e i veterinari di BioRescue, guidati dal Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW), hanno trasferito due embrioni di rinoceronte bianco meridionale in Curra, un rinoceronte bianco meridionale, scelto come madre surrogata presso la Ol Pejeta Conservancy in Kenya.

Il trasferimento di embrioni nei rinoceronti è una procedura veterinaria e scientifica completamente nuova e tutti i protocolli, i metodi e le attrezzature sono dovuti essere sviluppati ex novo.

Gli ovociti utilizzati per produrre gli embrioni sono stati prelevati da Elenore, un rinoceronte bianco meridionale che vive nello zoo di Pairi Daiza, in Belgio. Lo sperma utilizzato per la fecondazione proviene dal maschio Athos, dello Zoo Salzburg di Hellbrunn, in Austria.

Gli ovociti di Elenore sono stati fecondati in vitro mediante iniezione intracitoplasmatica di sperma (ICSI) e sviluppati in blastocisti presso i laboratori Avantea di Cremona, in Italia.

Per il trasferimento degli embrioni in Kenya, gli scienziati di BioRescue hanno trasferito due embrioni per aumentare le probabilità di successo.

Finora, il team di BioRescue ha effettuato 13 trasferimenti di embrioni, quattro in Kenya e dieci in Europa. Il trasferimento di embrioni, ampiamente utilizzato nelle specie domestiche, non è mai stato tentato nei rinoceronti. Gli scienziati di BioRescue hanno sviluppato questa tecnica dopo anni di ricerche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA