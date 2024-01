Caner, Fitur Madrid si conferma vetrina del turismo veneto

"Qui a Madrid presentiamo l'intera offerta turistica della destinazione Veneto grazie anche alla presenza delle nostre Organizzazioni di gestione della destinazione. Fitur si conferma una vetrina importante per i nostri operatori, in quanto il mercato spagnolo è in crescita sia in termini di arrivi sia nelle presenze". Lo ha detto l'assessore al Turismo del Veneto, Federico Caner, all'apertura della 44/a Fitur Madrid, la principale manifestazione fieristica spagnola e punto di riferimento a livello internazionale per le novità leisure offerte dal mercato turistico.

Nel corso dei primi 11 mesi del 2023. ha riferito Caner, c'è stato un aumento significativo dei turisti spagnoli rispetto al 2019, con 425.530 arrivi (+15,9%) e 904.920 presenze (+9,3%) e una durata media del soggiorno di 2,1 giorni. Venezia è la meta principale, scelta dal 62% dei turisti, seguita da Verona (11%), Padova (5,5%), Treviso (5,3£) e dalle Dolomiti (5%). La Regione è presente all'esposizione con uno spazio di 35 metri quadrati all'interno dello stand Enit Italia, con la Fondazione Arena di Verona, la Destination Verona & Garda Foundation, il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi e l'Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco.

"Dagli incontri B2B - sottolinea Caner - è emerso che il ricco patrimonio culturale, storico-artistico e naturale, insieme alle tradizioni culinarie, alle Dolomiti e allo sport attraggono fortemente i tour operator spagnoli, che qui a Fitur hanno potuto incontrare e approfondire le diverse realtà con coloro che organizzano e commercializzano l'offerta turistica regionale", conclude.



