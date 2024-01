Protesta agricoltori, 100 trattori arrivati a Verona

E' arrivata anche in Veneto la protesta degli agricoltori contro le politiche agricole dell'Europa e le scelte dei governi. Un corteo con circa un centinaio di trattori è arrivato al Quadrante Europa, per manifestare davanti a Verona Mercato.

L'iniziativa è promossa dagli agricoltori autonomi, sotto la sigla del "Comitato degli Agricoltori Traditi" (C.R.A.) che già ieri è sceso in piazza in alcune città italiane, allargando la protesta avviata le scorse settimane in Germania, Francia e Romania.

Gli agricoltori, arrivati anche da altre città venete e da Brescia, manifestano a difesa dell'agricoltura e dei territori, del lavoro e delle piccole imprese e contro le importazioni, i sindacati, le banche, le grandi confederazioni agricole. Nel mirino la carne coltivata, le farine d'insetti, le tasse, il gasolio, la svendita dei terreni.

Una delegazione di agricoltori incontrerà il prefetto di Verona, Demetrio Martino. I manifestanti al mercato ortofrutticolo sono tenuti sotto stretto controllo da parte delle Forze dell'ordine.



