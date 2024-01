Pista bob Cortina, c'è via libera Commissione aggiudicatrice

C'è il via libera della Commissione aggiudicatrice, con l'individuazione del costruttore, per il bandio della nuova pista da bob di Cortina, che potrebbe ospitare le gare delle Olimpiadi 2026 in Italia. Lo rende noto la Simico, la società infrastruttire Milano Cortina.

"Il commissario di Governo Luigivalerio Sant'Andrea - spiega una nota di Simico - ha formalmente comunicato alle Amministrazioni e agli Enti di competenza che si sono conclusi i lavori della Commissione aggiudicatrice, con l'individuazione dell'operatore economico - la società Pizzarotti ndr. - che ritiene l'opera fattibile nei modi e nei tempi previsti nello stesso Bando, come indicati dalle Federazioni internazionali".



