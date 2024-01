Per Carnevale alla Fenice torna il Barbiere di Siviglia

Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini torna al Teatro La Fenice di Venezia, nell'allestimento storico firmato dal regista Bepi Morassi con le scene e i costumi di Lauro Crisman, con la direzione musicale di Renato Palumbo. Otto le recite in agenda, il 26 e 28 gennaio, 1, 3, 7, 9, 11 e 13 febbraio prossimi. La replica di sabato 3 febbraio sarà tramessa in diretta radiofonica su Rai Radio3.

A questo titolo è legato anche il Carnevale di Venezia: al termine della recita di domenica 11 febbraio sarà possibile gustare un "Carnival Cocktail" con dj set nelle Sale Apollinee, acquistando il biglietto specifico oltre a quello dello spettacolo.

In questa nuova ripresa fenicea, inserita nell'ambito delle manifestazioni del Carnevale di Venezia 2024, Palumbo sarà alla testa dell'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice - maestro del Coro Alfonso Caiani - e di un cast composto da Nico Darmanin nel ruolo del Conte d'Almaviva, Omar Montanari in quello di Bartolo, Marina Comparato in quello di Rosina, Alessandro Luongo in quello di Figaro; Francesco Milanese sarà Basilio; Giovanna Donadini, Berta; William Corrò, Fiorello. Lo spettacolo sarà proposto con sopratitoli in italiano e in inglese.



