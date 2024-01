Il Carnevale dei Ragazzi de la Biennale di Venezia

Si terrà dall'1 all'11 febbraio il Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia, con le novità dell'installazione immersiva La regina della neve a Ca' Giustinian il 3 e 4 e 10 e 11 febbraio, e la proiezione del film Il re dei ladri ( 2/2) al Teatro Piccolo Arsenale. Si terranno inoltre i laboratori per scuole e famiglie a Ca' Giustinian, a due dei quali (3-4/2) parteciperà anche la scrittrice Cornelia Funke, autrice del romanzo Il re dei ladri.

Tutte le attività sono gratuite.

Novità di questa edizione sarà l'installazione immersiva La regina della neve, un inedito progetto per ragazzi tra teatro di narrazione ed editoria, tratto dalla fiaba La regina delle nevi di Andersen, basato su un libro da toccare e con cui giocare, arricchito da un audio virtuale. Altra novità sarà la proiezione il 2 febbraio al Teatro Piccolo Arsenale de Il re dei ladri. Il film d'avventura è tratto dall'omonimo romanzo di Funke, la quale sarà a Venezia con due laboratori a Ca' Giustinian (3-4/2), grazie al sostegno del Centro Tedesco di Studi Veneziani. Saranno poi organizzati a Ca' Giustinian dal 3 all'11 febbraio i laboratori creativi e artistici per scuole e famiglie, con workshop musicali, scientifici, di danza e di trucco.

Altra novità saranno gli spettacoli teatrali degli autori Gigio Brunello e Giulio Molnár dal 5 all'8 febbraio sempre al Teatro Piccolo Arsenale.



