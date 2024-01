Fiamme in abitazione a Murano, 4 intossicati dal fumo

Quattro persone sono rimaste intossicate dal fumo di un incendio sprigionatosi verso le ore 7.00 in un'abitazione in Fondamenta Lorenzo Radi, nell'sola di Murano a Venezia.

I vigili del fuoco, accorsi con tre autopompe lagunari e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere le fiamme, che hanno interessato la camera da letto del primo piano, altre stanze e il tetto sovrastante.

Le persone intossicate sono state portate in ambulanza in ospedale, per ulteriori accertamenti. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per accertare le cause delle fiamme.



