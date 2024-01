Famiglia in terrazzino per un incendio, salvata dai pompieri

I vigili del fuoco hanno salvato nella serata di ieri una famiglia di cinque persone, a Vighizzolo d'Este (Padova), che si era rifugiata in una terrazza dopo l'incendio divampato al piano terra dell'edificio.

La famiglia non era riuscita a scendere a causa del fumo presente nel vano scale. I cinque sono stati portati a terra dai vigili del fuoco attraverso la scala italiana. Squadre accorse da Este, Padova e Rovigo, con un'autopompa, due autobotti il carro bombolare e 11 operatori, hanno spento le fiamme che hanno interessato il piano terra adibito a deposito di materiale vario.

I cinque componenti della famiglia sono stati portati in pronto soccorso per controlli. Sul posto il sindaco di Este e i carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all'una circa.



