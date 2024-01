Casolare in fiamme nel veronese, morta anziana

Un'anziana, Amelia Bonomi di 91 anni, è morto nell'incendio di un casolare nel veronese.

I Vigili del fuoco stanno intervenendo in località Marzana a Verona per spegnere l'incendio generalizzato di una casa rurale disposta su tre livelli e, una volta domate le fiamme, hanno trovato il corpo dell'anziana rimasto sotto le macerie.

Le squadre dei Vigili del fuoco arrivate da Verona, Caldiero e Bardolino con otto automezzi, tra cui un'autoscala e quattro autobotti con 19 operatori, hanno trovato il corpo sotto una parte della struttura in parte collassata.



