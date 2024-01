Miki Biasion nuovo ambasciatore del Torcolato Breganze Doc

Il rallista due volte campione mondiale Miki Biasion è il nuovo "Ambasciatore del Torcolato Doc Breganze" per il 2024. L'investitura si è tenuta a Breganze (Vicenza) in occasione della 29/a edizione della "Prima del Torcolato", l'evento di punta della denominazione Doc che ha celebrato il dolce vino passito, ottenuto dai grappoli dell'uva autoctona Vespaiola.

Ad aprire la manifestazione è stata la Magnifica Fraglia del Torcolato, che quest'anno ha accolto come nuovo Confratello Werner Ricciolini, fondatore del Museo Laverda di Breganze.

Il neoeletto ambasciatore ha dato quindi ufficialmente il via alla produzione della nuova annata con il rito della prima spremitura pubblica dei grappoli di Vespaiola, dopo i mesi di appassimento nei fruttai delle cantine con il caratteristico metodo della "torcolatura", da cui il vino prende il nome.

"Il Torcolato - commenta Biasion - è il connubio di storia, tradizione e passione dei viticoltori di Breganze. È un onore ricevere questa investitura e rappresentare questa terra, la mia terra, attraverso uno dei simboli della sua cultura enogastronomica. Dopo quarant'anni trascorsi in giro per il mondo, ho deciso di tornare a vivere in questo territorio proprio per la sua capacità di esaltare le eccellenze che lo caratterizzano. Il Torcolato ha saputo affermarsi a livello internazionale, il mio impegno sarà raccontare la sua unicità per far crescere il pubblico di appassionati". Il consorzio per la tutela della Doc dei vini Breganze, nato nel 1982 da cinque produttori, associa oggi 17 soci vinificatori. La zona di pertinenza è quella della Pedemontana Vicentina, da sempre terra di grande tradizione viticola, che dal 1969 si fregia della Denominazione di Origine Controllata Breganze, la prima del vicentino.



