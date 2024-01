Nuovo autovelox abbattuto in Veneto, in provincia di Padova

Nuovo 'abbattimento' per un impianto autovelox in Veneto la scorsa notte. Il misterioso "Fleximan" ha colpito in provincia di Padova, lungo la strada regionale 10 nel territorio del Comune di Carceri.

Come per altre azioni precedenti, il palo che sorregge l'apparecchio è stato tagliato alla base con una sega flessibile. L'ennesima bravata è stata ritratta da automobilisti di passaggio, e diffusa anche sui social, in alcune pagine che inneggiano al vandalo 'super eroe'.





