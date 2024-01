Furto in gioielleria nel pieno centro di Rovigo

Furto con scasso nelle prime ore di oggi alla gioielleria "Scopa" sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II, nel pieno centro di Rovigo. I ladri, attorno alle ore 4.00, hanno sfondato la porta d'ingresso con un tirante legato al retro di un furgone Fiat Ducato, che è stato abbandonato sul posto ancora in moto, per poi scappare a bordo di due auto che erano lì, pronte alla fuga.

I malviventi non sono comunque riusciti a portare via la cassaforte, che è rimasta chiusa all'interno del negozio, hanno rubato i gioielli esposti ma la quantificazione del loro valore non è ancora stata accertata. La Squadra mobile della questura di Rovigo ha atteso l'arrivo della Scientifica per i rilievi nell'esercizio.

Si tratta del secondo furto nella stessa gioielleria: il primo è del 6 settembre 2021, e in quel caso i ladri erano entrati con un'automobile e rubando i preziosi esposti. "Sono avvilito - ha detto il titolare, Lorenzo Scopa - per la facilità con cui chiunque possa fare delle cose del genere nella piazza della città, a cinque metri dalla porta del Comune".



