Zaia, Arena di Verona sarà monumento a grande accessibilità

"L'Arena di Verona sarà il primo monumento del suo genere a grande accessibilità con un investimento di quasi 20 miioni di euro". Lo ha detto, oggi a Verona, il presidente del Veneto Luca Zaia sugli interventi previsti per l'Arena in chiave Olimpiadi 2026 che guarderanno anche al superamento delle barriere architettoniche.

"Ho candidato io l'Arena di Verona per la chiusura delle Olimpiadi e per tutti gli eventi collaterali - ha aggiunto Zaia -, significa che tre miliardi e mezzo di persone vedranno l'appuntamento e questa è l'occasione per avere una nuova legacy per l'Arena con la sua totale messa a norma rendendola completamente accessibile".



