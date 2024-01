Vicenzaoro, crescono del 12,3% esportazioni di preziosi

I mercati internazionali continuano a ricoprire un ruolo centrale per la crescita del settore orafo. E' quanto emerge dalla quinta edizione dell'Inchiesta congiunturale Club degli Orafi Italia-Intesa Sanpaolo, presentata oggi a Vicenzaoro January, la prima rassegna mondiale dell'anno del settore che ha aperto i battenti questa mattina in Fiera.

Nei primi nove mesi del 2023, pur in un contesto di domanda mondiale stabile (+0,3% in quantità), le esportazioni italiane di gioielli in preziosi si sono attestate a 6,8 miliardi di euro in crescita in valore del 12,3% e con una tenuta nelle quantità (+0,9%). In particolare, tra i diversi mercati di riferimento, l'Italia ha saputo cogliere la maggior domanda del mercato cinese e turco. Dall'indagine emerge il consolidamento dei risultati positivi per il 2023: sale al 44% (dal 39% dell'edizione di giugno) la percentuale di rispondenti che dichiarano un fatturato in crescita. Queste valutazioni trovano conferma anche dalle statistiche ufficiali: l'indice del fatturato Istat nel periodo gennaio-ottobre mostra per l'oreficeria una crescita dell'8,5%, meglio del sistema moda (+3,3%) e del totale manifatturiero (-0,1%).

Nel 2022, l'Italia si è confermata il primo esportatore europeo del settore, con 8,2 miliardi di euro, ed il quinto a livello mondiale, con una quota pari al 10,1%, in netto miglioramento rispetto all'8,3% del 2019. Per il 2024 le attese degli operatori mostrano una maggior prudenza, soprattutto per le imprese più piccole, mentre per le imprese medio-grandi permane un 50% di rispondenti che si aspetta un fatturato in crescita.



