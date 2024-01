Scivola dalla seggiovia e cade, sei indagati a Vicenza

Per la caduta del bambino dalla seggiovia delle Melette di Gallio (Vicenza) avvenuta domenica scorsa la Procura di Vicenza ha indagato sei persone. A coordinare le indagini il pubblico ministero Elena Pinna.

Nell'incidente è rimasto ferito un bambino di 6 anni di San Bonifacio (Verona). Un atto dovuto quella della procura che deve ricostruire cosa sia accaduto e se ci sono delle responsabilità per quanto successo.

Secondo le ricostruzioni il piccolo sciatore era salito sulla seggiovia con un ragazzo, che è già stata ascoltato dagli investigatori, e ci sarà da capire se la sbarra di sicurezza che, come ha spiegato il gestore, era regolarmente abbassata, sia stata alzata durante il tragitto o sia stata forzata. Il piccolo dopo aver passato il pilastro numero uno, a poche decine di metri dalla partenza, è scivolato rimanendo in bilico con il suo accompagnatore che lo ha trattenuto per alcuni istanti prima di perdere la presa lasciandolo cadere sulla strada sottostante che non era protetta da una rete. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Asiago (Vicenza). Nel frattempo le condizioni del bambino, che ha riportato diverse fratture, migliorano.



