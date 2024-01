Stop denominazioni ingannevoli per Asiago Dop in Brasile e Cile

Due importanti risultati nell'azione internazionale di tutela della Dop in Brasile e Cile sono stati ottenuti dal Consorzio tutela del formaggio Asiago.

In Brasile è stato ottenuto l'annullamento della registrazione per un marchio figurativo "Asiago Ccfn" depositato nel 2020 dal Consortium for common food names holdings inc., entità collegata all'omonima organizzazione di interessi statunitense. L'Ufficio marchi brasiliano, che aveva in un primo tempo concesso la registrazione, ha riconosciuto l'ingannevolezza del marchio, oltre all'assenza di legittimazione nella richiesta di registrazione. Il Consorzio si è inoltre opposto con successo alla domanda di registrazione presentata dalla stessa organizzazione americana in Cile, per lo stesso marchio, che è stata bloccata grazie al riconoscimento in questo paese della Dop ottenuto nel 2018.

Il Sud America è un mercato promettente per l'Asiago Dop. In Brasile, il Consorzio di tutela è presente da anni con attività di valorizzazione del prodotto, in particolare nella regione del Sud-Est, a partire dalla città di San Paolo, che conta il 20% di abitanti di origine italiana e dove la qualità del formaggio Asiago è ricercata e considerata simbolo di stile e qualità. "In questi anni - afferma il direttore Flavio Innocenzi - abbiamo consolidato l'attività di tutela e siamo pronti a cogliere le opportunità che sorgeranno alla fine dei negoziati in corso tra Ue e Mercosur".



