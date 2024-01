Stava diventando famoso come tiktoker con il nome di Bebe Touche con i suoi video, anche su Instagram e Youtube, in cui pone domande surreali a ragazzi e ragazze milanesi. E' stato arrestato la notte scorsa con un complice tra Piazza XXV aprile e corso Como per aver rapinato un diciottenne turco del cellulare dandogli un pugno in faccia.

Il 24enne originario del Mali, è stato arrestato dagli agenti della Questura con un coetaneo residente nel Veronese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA