Nel 2023 effettuati 752 trapianti di organi in Veneto

Nel corso del 2023 sono stati effettuati 752 trapianti di organi in Veneto, 72 dei quali da donatori viventi, in crescita del 24,5% sul 2022. I dati sono stati forniti dal presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa a Palazzo Balbi a Venezia, sede della Giunta regionale.

"Sono stati trapiantati 360 reni, 72 cuori, 193 fegati, 15 pancreas e 54 polmoni - ha precisato Zaia -. Questa è tutta vita. Sono numeri che non abbiamo mai visto nella storia del Veneto".

Crescono anche i numeri dei potenziali donatori, 361 in tutto, quasi un quarto in più del 2022. "Il fronte donatori a 'cuore fermo' - ha precisato - ha registrato un incremento del 150% con 35 donatori potenziali, 34 dei quali hanno effettivamente donato". È stato anche stabilito un record: il donatore più anziano, residente in provincia di Padova, aveva 92 anni.

"Il Veneto ha creduto in tutto questo - è il commento dell'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin -. Il merito è del nostro sistema sanitario e delle nostre équipe multidisciplinari. Accanto a questo vorrei evidenziare il volontariato: se raggiungiamo questi numeri è grazie a varie associazioni del dono che sono dei partner fondamentali, ci aiutano nella sensibilizzazione e nella corretta informazione e si sono attivate molto", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA