Laboratorio sotto sequestro nel Vicentino, lavoratori irregolari

Un laboratorio n tessile è stato posto sotto sequestro a Mussolente e la titolare invece è stata denunciata. L'intervento è stato dei carabinieri di Vicenza e Bassano del Grappa con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, All'interno dello stabile i laboratori, situati uno al piano rialzato ed il secondo nel seminterrato dello stabile, i militari hanno trovato 12 dipendenti, di cui 11 di cinesi e un pakistano, otto dei quali 'in nero'. Sei di loro erano irregolari sul territorio nazionale in quanto privi di permesso di soggiorno. Sono state riscontrate irregolarità alle norme sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche i numerosi locali dormitorio dove i dipendenti avevano i loro "alloggi" erano in condizioni fatiscenti.

Pertanto è scattato il sequestro preventivo dei laboratori e quindi l'apposizione dei sigilli e la denuncia della datrice di lavoro, una 52enne cinese, indagata per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, in condizioni di particolare sfruttamento, oltre alla mancata ottemperanza alle norme sanitarie e di sicurezza sul lavoro. I sei lavoratori irregolari, privi del permesso di soggiorno, sono stati altresì denunciati



Riproduzione riservata © Copyright ANSA