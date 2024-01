Fondazione Arena di Verona in udienza da papa Francesco

"Cento anni di arte non può produrli una persona sola e neanche un gruppetto di eletti: richiedono il concorso di una grande comunità. Vi incoraggio a continuare quest'opera e a farlo con amore. Donare felicità con l'arte, diffondere serenità, comunicare armonia. Ne abbiamo tutti tanto bisogno". Con queste parole papa Francesco ha accolto la Fondazione Arena di Verona nella sala Clementina del palazzo Apostolico, accanto alla basilica di San Pietro.

L'udienza apre il nuovo secolo dell'Opera Festival in Arena, e anticipa di qualche giorno l'inaugurazione della stagione 2024 al Filarmonico. Stamani sono stati ricevuti circa 200 tra artisti, lavoratori e collaboratori della Fondazione, guidati dal presidente e sindaco di Verona, Damiano Tommasi, dalla sovrintendente Cecilia Gasdia e dal vicedirettore artistico Stefano Trespidi, sono stati ricevuti da Papa Francesco.

Presente anche il vescovo di Verona, Domenico Pompili, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. Durante l'udienza, il Coro e un quintetto d'archi dell'Arena, diretti dal maestro Roberto Gabbiani, hanno eseguito l'Ave Verum Corpus, ultima composizione sacra completata da Mozart.

"L'idea di questo incontro - ha detto Pompili - è nata insieme negli scorsi mesi, unendo la ricorrenza del centesimo Festival dell'Arena e l'esperienza personale del Santo Padre, che sin da bambino è stato educato a questa forma d'arte dai suoi genitori, andando a teatro e ascoltando le opere alla radio. Certamente il Belcanto è un'eccellenza che ben rappresenta Verona, che è pronta ad accogliere il Papa il 18 maggio e ad interpretare il suo messaggio di pace, giustizia e salvaguardia del creato».

"L'incontro è stato una grande emozione per tutti i lavoratori della Fondazione Arena - ha detto Tommasi - specialmente visto che papa coltiva fin da bambino la passione per l'opera. È al tempo stesso un segno di grande responsabilità che ci invita a riflettere sul messaggio della musica in Arena, la cui portata internazionale è stata sottolineata anche oggi.

Il dialogo col Santo Padre culminerà con la visita a Verona del prossimo 18 maggio, ad ulteriore testimonianza del ruolo di Verona quale crocevia di popoli e culture".



