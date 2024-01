Arrestato giovane con un chilo di hashish da polizia Padova

La squadra Mobile di Padova ha arrestato un 21enne nella cui casa teneva nascosto un chilo di hashish. Il giovane, incensurato, vive assieme alla madre che qualche ora prima era stata fermata dalla polizia dopo aver acquistato una dose di cocaina da un 19enne tunisino che è stato così ammanettato. La donna, a cui e stata ritirata la patente e sanzionata amministrativamente, aveva detto agli agenti che era solita acquistare dallo straniero, pressoché ogni giorno, una dose di cocaina. Gli investigatori però non immaginavano di ritrovarsi di fronte la consumatrice quando hanno suonato il campanello della sua abitazione dove si erano recati dopo che alcuni residenti avevano segnalato l'attività di un giovane pusher visto a fare delle consegne di droga a numerosi acquirenti. E per questo motivo la 'mobile' si è appostata nella zona fermando il 21enne, in piedi con fare sospetto dietro una siepe, trovandolo in possesso di alcune dosi di hashish .La polizia ha quindi deciso di perquisire la sua abitazione trovandosi con sorpresa di fronte la madre: nella stanza del ragazzo sono state trovate 8 dosi di hashish, e poi altre 20 confezioni della stessa droga per un peso complessivo di oltre un chilo.



